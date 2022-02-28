Ciroft'ta MÖ 3. binyıla ait bir nesne keşfedildi

Bir dizi istihbarat operasyonundan sonra Ciroft ilçesinin köylerinden birinde M.Ö. 3. yılına ait bir nesnenin bulunduğuna değinen Selami, 'Bu cisim, sekiz santimetre yüksekliğinde ve 11 santimetre çapında bir sabuntaşıdır. Kültürel miras uzmanının açıklamasına göre, keşfedilen nesne 5 bin yaşında ve Tunç Çağı'na ait' dedi.

Ciroft'un kültürsever halkından vurguncular ve antika kaçakçıları ile karşılaştıklarında polise haber vermelerini isteyen Selami, bu ilçede çok sayıda tarihi eserin bulunduğuna dikkat çekti.

Kirman ili merkezinin 238 km güneyinde yer alan Ciroft'ta son yıllarda önemli arkeolojik kazılar yapılıyor. Ciroft ilçesinde bulunan en önemli arkeolojik kazılardan biri, Ciroft ovasının merkezinde Sandal'ın yanındaki alanda geçen yılın sonunda 13 yıllık bir aradan sonra yeniden başlatıldı.

Sandal'ın yanındaki anahtar ve devasa alan, Güneybatı Asya'nın küresel bir değere sahip en önemli Tunç Çağı şehirlerinden biridir.

1980'lerin başlarında, Halilrud Vadisi'nde erken bir Tunç Çağı kentinin keşfinin ardından alan uluslararası bir ekip tarafından araştırıldı.

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