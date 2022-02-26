Muhammedian, Türkiye'deki Yaşar Doğu Kupası serbest güreşte altın madalya kazandı

Dünya Birliği sıralamasında da yer alan Türkiye Yaşar Doğu Güreş Kupası bugün İstanbul'da 97 ve 125 kg kategorileri ile başladı.

97 kilo kategorisinde dünya bronz madalyalı Muhammediyan, ilk turda Özbekistanlı Muhammed Resul Rahimov'u 11-0 mağlup etti. İkinci turda Kazakistanlı Mamed İbrahimov'u 16-4 yenerek yarı finale yükseldi. Bu aşamada, 10-0'lık bir sonuçla Türkiye'den Mustafa Sessiz'i mağlup ederek final maçına yükselen Muhammediyan, final maçında dünya bronz madalyalı ve Avrupa şampiyonu Alihan Cebrailov bariyerini 4:3'lük skorla geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabaka programına göre 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86 ve 92 kg ağırlıklarında müsabakalar 27 Şubat günü oynanacak.

Her sıkletteki müsabakalar aynı gün sona erecek.

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