Türkiye salon atletizm yarışmalarında İran'ın 3 bin metre kategorisindeki rekoru 11 yıl sonra kırıldı

Türkiye salon atletizm yarışmalarının ilk gününde rakiplerine karşı yarışan milli sporcularımız, iyi bir performans sergiledi.

İranlı kadın sporcu Şahi, daha önce Leyla İbrahimi'ye ait olan 3 bin metre kategoriyi 9:48.16 dakika ile ülke rekorunu kırdı.

Türkiye müsabakalarının ilk günü sonunda ülkemizin temsilcilerinin elde ettiği sonuçlar şöyle:

60 metre: Emir Rıza Muinpur, B Grubu'nda 7.01 saniyelik derecesiyle finale yükseldi.

800 metre: Töktem Destarbendan 2:15 dakikalık rekorla finale yükseldi.

3000 metre: Periçehr Şahi 9:48.16 dakikalık bir zaman sınırı ile ulusal rekoru kırarak altıncı oldu.

Reyhane Mobini, 6.05'lik rekorla final A'ya yükseldi.

Üç adım atlama: Mobin Meddahi 15.47'lik bir zamanla ilk sıraya yerleşti.

Cirit atma: Mehsa Mirzatayyibi 3.70 metrede dereceye girerek üçüncü oldu.

400 metre: Areş Seyyari, 49.57 saniyelik rekorla B Grubu finaline ulaştı.

800 metre: Pejman Yarveli 1:54.75 dakika ile A Grubu finaline yükseldi.

60 metre: Ferzane Fasihi bu yarışmalarda 7.33 saniyelik bir zamanla bu yarışmalarda birinci olmayı başardı.

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