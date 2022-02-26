İran erkek paraokçuluk takımı BAE Dünya Şampiyonası'nı kazandı

BAE'de düzenlenen Dünya Paraokçuluk Şampiyonasında milli okçularımız rakiplerine karşı yarıştı.

Ramazan Biyabani ve Hadi Nuri'den oluşan İran erkek karma takımı yarışmanın finalinde Avustralya'yı 145-143 mağlup ederek şampiyon olurken bu maçlarda altın madalyanın sahibi oldu.

İngiltere'ye karşı klasman maçında Meryem Yaverpur ve Ferzane Asgeri'den oluşan İran kadınlar karma takımı ise altın okta 148-148 berabere kaldıktan sonra bu takımı mağlup etmeyi ve bu müsabakanın bronz madalyasını kazanmayı başardı.

Gulamrıza Rahimi ve Asger Zareinejad ikilisinden oluşan İran erkek takımı, ilk turda verdiği aranın ardından çeyrek finali Hint takımına karşı 6-0'lık bir skorla kazandı.

Yarı finali 5-3'lük bir skorla Türkiye'ye karşı kazanan İran takımı dinalde altın madalya kazanark şampiyon oldu.

Hadi Nuri ise bileşik klasman maçında Rus temsilcisine 142-141 yenilerek dördüncü sırada yer aldı.

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