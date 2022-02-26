Meksika binicilik yarışmalarında İranlı sporcular dereceye girdi

Mecid Şerifi ve Ali Kerimi'nin teknik direktör olarak çalıştırdığı iki İranlı binici Berdiya Feriduniyan ile Emir Sadra Ahter, Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen gençler klasik binicilik yarışmasının finalinde yarıştı.

15 – 21 Şubat tarihleri ​​arasında düzenlenen bu yarışmanın finalinin birinci eleme etabında Feriduniyan 17. sırada yer alırken, Ahter, bu etapta dikkat etmemesi nedeniyle yarışma dışı bırakıldı.

İkinci elemede ise Ahter dört hata ve 68 saniye 61 yüzdesi ile 19. sırada, Feriduniyan ise hatasız olarak 74 saniye ve 97 yüzdesi ile 19. sırada yer aldı.

İki eleme yarışının ardından yapılan final sıralamasında, dostluk yarışına katılmaya hak kazanan 13 binici arasında Ahter üçüncü, finale kalan 16 binici arasında ise finale kalan Feriduniyan 8. oldu.

Final etabında Ahter 64 saniye ve 58 saniyenin yüzde biri ve dört hata ile bu etaba ulaşan 13 binici arasında altıncı sırada yer aldı.

Ülkemizin bir diğer binicisi olan Berdiya Feriduniyan ise final gününde bu yarışa katılan 16 binici arasında 71 saniye ve 54 yüzdesi ile birinci turda hatasız ve bir derece ile 40 saniye ve 47 saniyenin yüzde biri ile 5. sırada kendine yer buldu.

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