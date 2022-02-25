Cemşidi: Rusya’nın NATO’nın askeri genişleme kaygısı anlaşılabilir

Cemşidi, dün akşam Cumhurbaşkanı Reyisi ve Putin arasındaki görüşmesinin ana eksenlerinin nükleer müzakereler ve geçen ay Cumhurbaşkanı Reyisi’nin Moskova ziyareti esnasında varılan anlaşmaların uygulaması olduğunu söyledi.

İran ve çeşitli ülkeler arasında çeşitli görüşmeler olduğunu ve bunun örneğinin geçen günlerde yapılan Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşme olduğunu ifade eden Cemşidi, Cumhurbaşkanı Putin ile de görüşmenin 5 gün önceden planlandığını ve diplomasiye aşına olanların Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmelerin zaman aldığını ve bir iki saatte veya aynı günde olamayacağını söyledi.

Cemşidi dün geceki görüşmede Putin tarafından Doğu Avrupa ve Ukrayna konusu olduğunu belirterek, İran’ın ilan edilen ve uygulanan politikasının tüm dünya ülkeleri ile azami işbirliği olduğunu söyledi.

Hükümetin son 6 ayda izlediği politikanın tüm ülkelerle işbirliği politikası olduğunu ve bunun görüldüğünü ifade eden Cemşidi, Cumhurbaşkanı Reyisi’nin bu süre zarfında 4 yabancı ülkeyi ziyaret ettiğini ve çeşitli ülkelerle de farklı anlaşmalar imzalandığını söyledi.

İran’ın tüm dünya ülkeleri ile azami işbirliği istediğine vurgu yapan Cemşidi, İran’ın aynı anda hem bölgede hem de dünyanın diğer bölgelerindeki güvenlik ve stratejik gelişmeler karşısında uyanık olduğunu söyledi.

Cemşidi buna örnek olarak geçen sene Kafkasya bölgesindeki krizi hatırlatarak, bu krizin İran ve bazı diğer ülkelerin faal rolü ile yönetildiğini söyledi.

ABD’nin Batı Asya, Fars Körfezi, Doğu Asya ve Avrupa’da yeni güvenlik planlama içinde olduğunu ifade eden Cemşidi, Ukrayna’da cereyan eden olayın jeopolitik ve kimlik kökenleri olan gelişme olduğunu söyledi.

Cemşidi, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş sonrası NATO’nun batılı üye ülkeleri arasında ve ABD eksenli asker birlik olarak Sovyetler Birliği karşısında durmak için kurulduğunu fakat Sovyetlerin dağılması ve Varşova Patkının ortadan kalkması sonrası da NATO’nun varlığına devam ettiğini ve bunun Rusya Cumhurbaşkanının kaygılarından biri olduğunu söyledi.

Cemşidi, ‘’ NATO, Batılı ülkelerin güvenliğini sağlama iddiasında olmasına rağmen son 30 yılda çeşitli bölgelerde genişlemiştir ve Rusya ile var olan güvenlik taahhütlerine rağmen Avrupa’da 5 aşamada genişlemiştir ve hatta Fars Körfezinde yeni ortaklıklar peşindedir ve bugün de NATO’nun Çin’i etkisiz hale getirmek için Doğu Asya’da varlığı söz konusudur.’’ dedi.

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2012