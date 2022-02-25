Cumhurbaşkanı Reyisi: NATO’nun gelişmesi bağımsız ülkeler için ciddi tehdittir

Ayetullah Reyisi, Rusya Başkanı Veladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuyu belirtti.

Ayetullah Reyisi, NATO’nın gelişmesinin çeşitli bölgelerde bağımsız ülkelerin istikrar ve güvenliği aleyhine ciddi tehdit oluşturduğunu ve mevcut olayların bölge ve milletlerin yararına olması temennisinde bulundu.

Ayetullah Reyisi ayrıca nükleer müzakerelere işaretle İran’ın kalıcı bir anlaşma istediğini belirtti ve, ‘’ Muteber garantiler verilmesi, siyasi iddialara son vermek ve gerçek anlamda ambargoların kaldırılması kalıcı anlaşmaya varmanın gereklilikleridir.’’ Dedi.

Putin de mevcut durumun onlarca yıldan beri güvenlik anlaşmalarının çiğnenmesi ve Batı’nın ülkesinin güvenliğine zarar vermesinin sonucu olduğunu söyledi.

Putin ayrıca İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi ile olan faal işbirliğine değinerek iki tarafın nükleer müzakereler konusunda istişarelerinin devamına vurgu yaptı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012