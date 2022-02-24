İranlı Kadın yönetici, uluslararası düzeyde yılın yönetici adayı gösterildi

Paralimpik komitesi her sene Yöneticilik, Gençlikte öncü, Milli Paralimpik Komiteleri ve Uluslararası Federasyonlar alanında 3’e adaya belirterek onların içinden birinin yılın o daldaki en başarılısı olarak ilan ediyor.

Prof. Rahşani bu sene Yöneticilik dalında Zimbabve’den Orika Mobika ve Malezya’dan Ras Radiba ile birlikte kadın yönetici adayı ilan edilmiştir.

Rahşanı bugüne kadar özellikle sağlık alanında başarılı yöneticilik faaliyetlerinde bulunmuştur. Rahşani’den uluslararası düzeyde 50, İran içinde 60 makale yayınlanmıştır, ayrıca kendisinin 3 kitabı mevcuttur ve şu ana kadar 40 uluslararası kongre’de sunumları bulunmaktadır.

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2012