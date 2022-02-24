Emir Abdullahiyan: Ukrayna krizinin kökleri NATO provokasyonlarındadır

Emir Abdullahiyan, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlaması ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Emir Abdullahiyan, ‘’ Ukrayna krizinin kökeni NATO’nun provokasyonlarındadır. Biz savaşa başvurmayı çözüm yolu olarak görmüyoruz. ‘’ dedi.

Emir Abdullahiyan, ateşkes uygulanması ve siyasi ve demokratik çözüme odaklanmanın bir gereklilik olduğunu söyledi.

Uzun süre gerginlik sonrası bu sabah Rus birlikleri Ukrayna aleyhine askeri operasyona başladı.

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