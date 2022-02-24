24 Şub 2022 18:20
Journalist ID: 1942
News Code: 84662016
0 Persons

Emir Abdullahiyan: Ukrayna krizinin kökleri NATO provokasyonlarındadır

Emir Abdullahiyan: Ukrayna krizinin kökleri NATO provokasyonlarındadır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna krizinin kökeninde NATO’nun peovokasyonları olduğunu belirtti.

Emir Abdullahiyan, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlaması ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Emir Abdullahiyan, ‘’ Ukrayna krizinin kökeni NATO’nun provokasyonlarındadır. Biz savaşa başvurmayı çözüm yolu olarak görmüyoruz. ‘’ dedi.

Emir Abdullahiyan, ateşkes uygulanması ve siyasi ve demokratik çözüme odaklanmanın bir gereklilik olduğunu söyledi.

Uzun süre gerginlik sonrası bu sabah Rus birlikleri Ukrayna aleyhine askeri operasyona başladı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha