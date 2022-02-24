İran’ın Kiyev Büyükelçisi İran vatandaşlarından Ukrayna’dan çıkmak için çalışmalarını istedi

Elçilik tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’yı terk etme imkanı olmayan İran vatandaşlarından yerel yetkililer tarafından gösterilen güvenli yerlerde kalmaları ve askeri mekanlarla hassas bölgelere yaklaşmadan kaçınılmalarını istedi.

Diğer taraftan İran Havayolları (İRAN AİR) yetkililerinden Hüsein Cihani yaptığı açıklamada, bu firmanın izin alınması durumunda Ukrayna’da bulunan İran vatandaşlarının tahliyesi için özel uçuşlar düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.

Cihani, izin alınması durumunda İran Air’in uçuşlar düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de daha önce yaptığı açıklamada İran vatandaşlarının Ukrayna’yı terk etmeleri için özel uçuş izni alma peşinde olduklarını ve İran vatandaşlarının 24 saat boyunca elçilikle temasta olabileceklerini bildirmişti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012