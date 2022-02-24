24 Şub 2022 18:10
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İran’ın Kiyev Büyükelçisi İran vatandaşlarından Ukrayna’dan çıkmak için çalışmalarını istedi

İran’ın Kiyev Büyükelçisi İran vatandaşlarından Ukrayna’dan çıkmak için çalışmalarını istedi

Tahran, IRNA- İran’ın Kiyev Büyükelçisi o ülkedeki tüm İran vatandaşlarından o ülkeden çıkmak için her imkanı kullanmalarını istedi.

Elçilik tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’yı terk etme imkanı olmayan İran vatandaşlarından yerel yetkililer tarafından gösterilen güvenli yerlerde kalmaları ve askeri mekanlarla hassas bölgelere yaklaşmadan kaçınılmalarını istedi.

Diğer taraftan İran Havayolları (İRAN AİR) yetkililerinden Hüsein Cihani yaptığı açıklamada, bu firmanın izin alınması durumunda Ukrayna’da bulunan İran vatandaşlarının tahliyesi için özel uçuşlar düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.

İran’ın Kiyev Büyükelçisi İran vatandaşlarından Ukrayna’dan çıkmak için çalışmalarını istedi

Cihani, izin alınması durumunda İran Air’in uçuşlar düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de daha önce yaptığı açıklamada İran vatandaşlarının Ukrayna’yı terk etmeleri için özel uçuş izni alma peşinde olduklarını ve İran vatandaşlarının 24 saat boyunca elçilikle temasta olabileceklerini bildirmişti.

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