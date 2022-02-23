Cumhurbaşkanı Reyisi, İran ve Japonya’nın tarihi ilişkilerinin iki tarafın yardımıyla gelişmesini istedi

Cumhurbaşkanı Reyisi mesajlarında iki ülkenin dostane ve tarihi ilişkilerinin güven ve karşılıklı saygı temeline şekillendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Reyisi, Japon İmparatoruna hitaben yazdığı mesajında tarihi ilişkilerin iki tarafın yardım ve çabalarıyla daha da artması temennisinde bulundu.

Ayetullah Reyisi, Japon Başbakanına hitaben mesajında da Japon hükümetinin politikaları ile tim alanlarda ilişkilerin gelişmesi ve istişarelerin daha da artmasına şahit olunması temennisinde bulundu.

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2012