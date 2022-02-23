23 Şub 2022 18:17
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News Code: 84660957
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Cumhurbaşkanı Reyisi, İran ve Japonya’nın tarihi ilişkilerinin iki tarafın yardımıyla gelişmesini istedi

Cumhurbaşkanı Reyisi, İran ve Japonya’nın tarihi ilişkilerinin iki tarafın yardımıyla gelişmesini istedi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi, Japonya İmparatoru Naro Hito ve Başbakan Kişida Fomiyo’ya gönderdiği mesajlarla o ülke milli gününü kutladı ve tarafların yardımıyla iki ülke tarihi ilişkilerinin gelişmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Reyisi mesajlarında iki ülkenin dostane ve tarihi ilişkilerinin güven ve karşılıklı saygı temeline şekillendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Reyisi, Japon İmparatoruna hitaben yazdığı mesajında tarihi ilişkilerin iki tarafın yardım ve çabalarıyla daha da artması temennisinde bulundu.

Ayetullah Reyisi, Japon Başbakanına hitaben mesajında da Japon hükümetinin politikaları ile tim alanlarda ilişkilerin gelişmesi ve istişarelerin daha da artmasına şahit olunması temennisinde bulundu.

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2012

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