Belgrad Üniversitesi Rektörü bilimsel anlaşmalar imzalamak için İran'ı ziyaret etmeye hazır

Tahran,İRNA- Belgrad Üniversitesi Rektörü, halihazırda İran-Sırbistan arasında hazırlanmış olan kültürel ve bilimsel anlaşmaları imzalamak için İran'ı ziyaret etmeye hazır olduğunu söyledi.

Vladan Jokiç İran’ın Belgard Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede iki tarafın üniversiteleri arasında bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi gereğini vurguladı. Ayrıca, karşılıklı bir anlaşmanın derin kültürel anlayış, bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi, ortak projelerin uygulanması, öğretim görevlisi değişiminde ele alınabileceğini belirtti. İran’ın Belgard Büyükelçisi ise Sırbistan'daki İranlı üniversite öğrencilerinin sayısının arttığını kaydetti. İran’ın Belgard Büyükelçisi 30 yıl öncesine dayanan Tahran-Belgrad kültürel işbirliğine değinerek, kültürel ve bilimsel bağların geliştirilmesinin değerli olduğunu söyledi. 1863 yılında kurulan Belgrad Üniversitesi, ilk olarak 2012 yılında Şanghay listesine alındı.