İrşadi: Bağlantısızlar hareketi ülkeler aleyhine tek taraflı ambargoların sonlandırılmasını istedi

BM Genel Kurulu 6. Komitesinde Bağlantısızlar Hareketi temsilcisi olarak bir konuşma yapan İrşadi, Bağlantısızlar Hareketinin BM bildirgesi ve uluslararası kanunları zayıflatan ambargolar dahil gelişmekte olan ülkeler aleyhine özellikle ekonomik alanda uygulanan şiddet olaylarına son verilmesi gerektiğini istediğini belirtti.

İrşadi, Bağlantısızlar Hareketinin 6. komitenin BM reformları ile ilgili 1976 yılında onaylanan 3499 nolu kararının uygulanmasını istediğini belirterek, BM’nin uluslararası işbirliği, ekonomik ve sosyal gelişme, barış ve güvenlik, insan hakları ve kanun hakimiyeti yönündeki konuların incelenmesinde eksen role sahip olduğunu belirtti.

İrşadi, BM reformlarının BM bildirgesi çerçevesinde belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılması gerektiğini ve bu yönde komite faaliyetlerinin hukuki meselelerin incelenmesinde rol alması gerektiğini söyledi.

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