Türkiye'nin Kafkas Üniversitesi ile Tahran Üniversitesi'nde öğretim görevlisi değişimi ele alındı

Üniversite heyetiyle İran'a seyahat eden Kafkas Üniversitesi Rektörü Hüsnü Kapu, Tahran Üniversitesi İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi Rektörü Mahmud Vaizi ile bir araya geldi.

Kapu, 'Tahran Üniversitesi ilahiyat fakülteleri ile Türkiye'nin Kafkas Üniversitesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle beşeri bilimler alanında İran ve Türkiye'deki üniversiteler ve akademik merkezler arasındaki bilimsel ilişkilerin geliştirilmesi için iyi bir başlangıç ​​olabilir' dedi.

Kapu, bazı teoloji dersleri vermek için Tahran Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinin işe alınması çağrısında bulundu.

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı da Tahran Üniversitesi'ndeki bazı ilahiyat dersleri vermeleri için öğretim üyesi işe alım çağrısında bulundu.

Vaizi, ,'Korona döneminde, dersler sanal olarak yapılırken Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörlerinin, Kafkas Üniversitesi'nin profesörlerine ihtiyaç duyduğu ders ve konularda sanal bir ders açması mümkündür'dedi.

Vaizi, İran ve Türk haklarının kültürel ve tarihi ortaklıklarını iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin temeli olarak nitelendirerek, Tahran üniversitelerinin ilahiyat fakülteleri ile Türkiye'nin Kafkas üniversitesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin özellikle beşeri bilimler alanında İran ve Türkiye'deki üniversiteler ve akademik merkezler arasındaki bilimsel ilişkilerin geliştirilmesi için iyi bir başlangıç ​​olabileceğini kaydetti.