İranlı dahi halterci Sohrab Muradi emekliye ayrılmak üzere

Haziran 2019'da medyada çok az kişinin uzun vadede devam edeceğini hayal ettiği haberler yayınlandı. Sohrab Muradi omzundan yaralandı ve Tayland'daki 2019 Dünya Kupası'nı kaçırdı.

Sakatlık, 2016 Rio Olimpiyatları'nda halterde altın madalyalı sporcunun hem Dünya Şampiyonalarını kaçırmasına hem de tedavisinin bir yıldan fazla sürmesine neden oldu.

2018 yılında 416 kilo kaldırarak 96 kilo kategorisinde rekor kıran Muradi, olimpiyatlardan elenmemek için İsviçre Uluslararası Halter Şampiyonası'nda sadece 200 kilo kaldırmak zorunda kaldı.

Özbekistan'daki 2021 Dünya Kupası'nı bazı karışıklıklar nedeniyle kaçıran Muradi'nin Mart ayı başında ligde İsfahan Zobahan takımı için Premier Lig'in 109 kg finalinde oynaması planlanıyordu.

Sohrab Muradi'nin halter alanında on yılı aşkın süredir yaptığı bir araştırma, dünya şampiyonasının altın madalyalı sporcusunun hiçbir zaman bir omuz yaralanmasından daha zorlu bir rakibi olmadığını gösteriyor; Tayland'daki 2019 Dünya Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Özbekistan'daki 2021 Asya Şampiyonası'nı kazanma yolunda büyük bir engel olan bir rakip.

Rio 2016 Olimpiyat altın madalyası Özbekistan'daki Asya Şampiyonasında gümüş madalya kazanmasına rağmen, omuz ağrısı önceki rekorları kırmasına engel oldu.

Muradi'nin Tokyo Olimpiyatları'na ulaşabilmesi için bu yarışmalarda toplamda 400 kg'lık bir rekora imza atması gerekiyordu ve toplamda 384 kg'lık bir rekor kırmayı başardı.

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