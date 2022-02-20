İran-Özbekistan anlaşmaları her alanda artacak

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Pazar günü Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar Bakanı Sardor Umurzakov ile bir araya geldi..

Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile Özbekistan arasında tarım, sanayi, ulaşım, enerji ve turizm gibi çeşitli ekonomik alanlarda geniş işbirliği kapasitelerine işaret etti.

Reisi, bugün iki devlet başkanının siyasi iradesinin ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi ve derinleştirilmesine dayandığını belirterek, tüm kapasitelerini harekete geçirerek iki devletin refah ve kalkınma yolunda büyük adımlar atmaya kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Reisi, iki devletin ortak kapasite ve imkanlarının iki ulusun ve bölge halkının çıkarlarını güvence altına alma yolunda olabileceğini kaydetti.

İran ve Özbekistan arasındaki köklü tarihi ve kültürel ortaklıklara değinen Cumhurbaşkanı Raisi, iki ulusun kültürel bağlarını ve etkileşimlerini geliştirilmenin önemini vurguladı ve Tahran-Taşkent işbirliğinin diğer alanlarda geliştirilmesi için uygun bir zemin olarak nitelendirdi.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ise Taşkent'in Türkmenistan'da iki ülke cumhurbaşkanları Sardor Umurzakov ile görüştükten hemen sonra ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir yol haritası geliştirdiğine değindi.

, Sardor Umurzakov, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın vurgusunun ardından, ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi için yol haritasını uygulama yollarını incelemek ve sonuçlandırmak için seyahatte ekonomi yetkilileri ve özel sektör aktivistlerinden oluşan üst düzey bir heyet bulunduğunu söyledi.