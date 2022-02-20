İran filmi SXSW'de gösterilecek

İranlı yönetmen Faize Azizhani'nin yönettiği Çekirge, bu yıl 11-20 Mart tarihleri ​​arasında Teksas'ta gerçekleşecek SXSW'nin programına dahil oldu.

çekirge, başarısız bir yazar ve film tutkunu olan İranlı bir kız olan Haniye'nin hayatını konu alıyor.

South by Southwest (SXSW), her ilkbahar Austin, Texas, ABD'de yapılan bir dizi interaktif etkinlik, film ve müzik festivalleri ile konferanslardır. İlk defa 1987'de, merkezdeki Austin Convention Center'da yapıldı. Üç bölüm birbirinden bağımsız olarak düzenlemekte, başlangıç ve bitiş tarihleri de farklılık göstermektedir.

ABD'deki en büyük müzik festivallerinden biridir. Mart ayında Austin'in merkezinde dört günü aşkın süreyle yapılır ve 2.000'den fazla şarkıcı ve grup, 90'dan fazla mekanda performans sergiler. Endüstri temelli olsa da, SXSW Müzik'te, her yıl yapılan Austin Music Awards şovu gibi etkinlikler de yer alır. SXSW, Austin ekonomisi açısından en fazla gelir getiren özel etkinliktir. Örneğin 2008'de buradan 110 milyon dolar gelir