İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden genç bilim insanlarına burs

Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı (PBUH) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTEC) genç neslin bilim, teknoloji ve yenilik üretme kapasitesini geliştirme ve eğitimine odaklanan bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre Mustafa (PBUH) Bilim ve Teknoloji Vakfı ve COMSTEC, İslam ülkelerindeki saygın şirketlerin bilim ve araştırma enstitüleri ve araştırma merkezleri ile işbirliği içinde Genç Bilim İnsanları Bursunu desteklemek için bir program uygulayacak.

İslam dünyasında bilim ve teknolojinin gelişmesine yardımcı olmak için ağ oluşturma, basitleştirme ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla yeni bilimsel ve araştırma bulgularının değişimi, İslam dünyası araştırmacıları ile saygın bilim ve teknoloji merkezleri ve saygın şirketlerin araştırma merkezleri arasındaki iletişim, bilimsel işbirliklerinin ve uluslararası bilgi alışverişinin derinleştirilmesi ve kurumsallaştırılması, bu anlaşmanın ana hedefleridir.

Mustafa Vakfı İletişim ve Tanıtım Ofisi'ne göre program, 45 yaş altı yüksek lisans derecesine sahip nitelikli genç bilim insanlarını ve teknoloji uzmanlarını ve kısa dönemli burslara (6 ila 12 ay arası) başvuran öğretim üyelerini desteklemeyi amaçlıyor.

Toplam bursların en az %50'si İslam İşbirliği Teşkilatı'nın daha az gelişmiş üye ülkelerinden gelen genç akademisyenlere ve %50'si genç kadın akademisyenlere verilecek.

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