Türkiye kampına katılacak İranlı bisikletçiler tanıtıldı

Asya Bisiklet Şampiyonası'na katılmaya hazırlanan Milli bisikletçilerimiz, hazırlıklarının son etabını Türkiye'de yaptıktan sonra Türkiye'den Tacikistan'a hareket edecek.

Asya Bisiklet Şampiyonası Nisan ayında Duşanbe'de yapılacak. Türkiye kampına katılacak bisikletçiler, bu yarışmalara tam olarak hazırlanmak için tek aşamalı birçok yarışmaya katılacaklar.

Buna göre gönderilen kişilerin isimleri şu şekildedir: Erkekler bölümünde ve yetişkin yaş kategorisinde:

1- Muhammed İsmail Çaycı 2- Behnam Aryan 3- Muhammed Gençhanlu 4- Mir Samed Pur Seyyidi

Umut yaş kategorisinde 1- Aydın Alyarı 2- Ali Labib 3- Mehdi Ağa Kaşi

Genç yaş kategorisinde 1- Muhammed Derzi Ramendi

Kadınlar bölümünde şu kişiler Türkiye'ye gidecek: 1- Sümeyye Yezdani 2- Mandana Dehgan 3- Reyhane Hatuni 4- Sacide Seyyahiyan 5- Pantea Kulupur

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