İran Judo Federasyonu önde gelen bir Türk teknik direktörle ön anlaşma imzaladı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un resmi daveti üzerine Türkiye'ye giden Judo Federasyonu Başkanı Areş Mirismaili, judo şampiyonu Hüeyin Özkan ile bir araya gelerek görüştü.

Bu toplantıda, İran milli yetişkin judo takımına liderlik etmek için bu ünlü Türk judocu ile ilk anlaşmalar yapıldı.

İlk anlaşmaların ardından kısa süre içinde Tahran'a gitmesi planlanan Özkan, ülkemizin judo koşullarını inceledikten ve taleplerini sunduktan sonra, anlaşmaların kesinleşmesi halinde İran Judo Federasyonu ile resmi bir sözleşme imzalayacak.

2000 Sidney Olimpiyatları altın madalyası, 1999 Dünya Şampiyonası gümüş madalyası, 1997 Avrupa Şampiyonası altın madalyası, 1999 Akdeniz Oyunları altın madalyası sahibi olan Özkan ayrıca birkaç yıl Türk milli takımını çalıştırdı.

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