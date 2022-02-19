Bulgaristan güreş müsabakalarında İranlı temsilcilerden bir altın ve üç bronz madalya

17 Şubat'ta Bulgaristan'ın Veliko Tranov kentinde başlayan Danklov Cup ve Nikolai Petrov uluslararası serbest stil ve grekoromen güreş müsabakaları 20 Şunat'ta sona erecek.
Bulgaristan'da yerel saatle Cuma akşamı düzenlenen Dunklov ve Nikolai Petrov Kupası serbest güreş müsabakalarının ikinci günü sonunda Meysem Delhani 63 kiloda altın madalya kazanmayı başardı.
Öte yandan grekoromen güreş dalında Alirıza Abdoli 72 kiloda, Alirıza Mehmedi 82 kg ağırlık kategorisinde, Mustafa Kıyasi ise 79 kilo serbest güreşte birer bronz madalya kazandı.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
yorumunuz