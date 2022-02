Hazar Atı Koruma Derneği Genel Müdürü: Hazar atının ilk milli şeceresi derlenecek

İRNA'ya konuşan Dehgan, 'Hazar atı sahipleri ve üreticilerinin aralıksız çaba ve işbirliğinden sonra, ulusal ve uluslararası tescil için 120 safkan ve önceden gövdeli at da dahil olmak üzere ilk Hazar atı grubu örneğidir. Bu başarıda üreticilerin, dernek üyelerinin ve Ulusal Hayvan Bilimleri Araştırma Enstitüsü meslektaşlarının sürekli takibinin etkili olduğunu ifade etmek mümkün' diye konuştu.

İlk şecerede sonraki aşamaları geçen atlarla ilgili bilgilerin yayınlanacağını kaydeden Dehgan, at sahibi tarafından bireysel at kimlik formunun doldurulmasından sonra formu dernek tarafından onaylandığını ve teslim alıdığını belirterek, 'At dernek onaylı değerlendiriciler tarafından değerlendirir ve at ırkının Hazar at ırkı standardına uygun olduğunu teyit eder ve atın genetik profilini alır' diye açıkladı.

Soyağacında Hazar atları hakkında bilgi yayınlamanın temel koşullarını dile getiren Dehgan, 'Atların dosyalarının ilk şecerede yayımlanmak üzere tamamlanması için son tarih bu yılın Mart ayı sonudur. İran Hayvan Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Hazar Atı Koruma Derneği ve Uluslararası Hazar Atı Derneği, yalnızca derlenen soy kütüğünde safkan Hazar olarak kayıtlı atları Hazar atları olarak tanır' değerlendirmesinde bulundu.

Dehgan, '"Ön saplı" kategorisindeki atlar ve ürünleri, ilgili yönetmeliklerle ilgili adımlardan geçtikten sonra, ön gövdeli gruptan safkan Hazar kategorisine ve sonraki aşamalarda Uluslararası Soyağacının "Orijinal" unvanları tescil edilmiştir' diye ekledi.

