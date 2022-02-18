Filistinli gruplar Avusturalya’nın Hamas aleyhindeki hasmane tutumuna tepki gösterdi

İslami Cihad Siyasi Büro üyesi Halid Elbetş yaptığı açıklamada Avusturalya’nın bu kararının zalimce ve siyonist düşman isteklerine pararlel olduğunu bildirdi.

Elbetş, Avusturalya kararının zemini Siyonist düşmanın Filistin milleti saldırılarını arttırmaya ve daha fazla uluslararası kuralları çiğnemeye hazırlayacağını söyledi.

Elbetş bu kararın işgalci siyonistlerin özellikle Batı Şeria ve Kudüs’teki cinayetlerini örtbas etmekte kullanılacağını söyledi.

Filistin Halk Direnişi Komiteleri de Avusturalya kararının Siyonist düşman ve siyasetlerine açık destek olduğunu belirtti ve Filistin karşıtı politikalara sahip Avusturalya hükümetinin Siyonist rejim ordusunun cinayetlerini izlemesi gerektiğinin daha iyi olacağını söyledi.

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, terör örgütleri listesini yenilediklerini, Hamas ile birlikte Suriye’deki Heyet Tahrir eş-Şam, Hurras ed-Din ve Amerika Bileşik Devletleri merkezli Nasyonal Sosyalist Düzen gruplarını terör örgütleri listesine alacaklarını açıklamıştı.

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı daha önce terör örgütü ilan eden Avustralya, yeni kararıyla Hamas’ın siyasi kanadını da yasaklamış oldu.

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