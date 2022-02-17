Cumhurbaşkanı Reyisi: İran milli standartları etiketi ve onayının yerli ve yabancı alanlarda güven yaratmalı

Standartlar Kurumunun Yüksek Konseyinde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Reyisi, ürün ve hizmetlerde standartların dikkatli şekilde belirlenip uygulanmasını isteyerek bunun hem vatandaşlar nezdinde hem de bölgesel ve uluslararası alanda güven sağlayacağını belirtti.

Milli Standartlar Kurumunun halkın ürün ve hizmetlerin güvenliği ve sağlığının sağlamlığında temsilcisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, kurumun halkın haklarının korunmasında ve çevrenin korunmasında önemli rolü olduğunu zira huzur ve kalıteli yaşamın halkın hakkı olduğunu söyledi.

İhracatın her geçen gün artması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, bunun Standartlar Kurumunun faal ve profesyonel rolü olmadan mümkün olmayacağını belirtti.

Ayetullah Reyisi, Standartları çok dikkatli belirlenmesi gerektiğini ve Standartlara uygun görünen bir ürün ve hizmetin kalitesinden kimsenin şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

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2012