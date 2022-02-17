İran ve Türkiye Judo Federasyonları arasında iştbilriği protokolü imzalandı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezar Huysz’un davetlisi olarak Ankara’da bulunan İran Judo Federasyonu Başkanı Areş Mir İsmaili, bugün görüştüler.

Görüşme sonrası iki federasyon arasında ortak kampların düzenlenmesi ve antrenörlerin teknik bilgilerinin artması için işbirliği anlaşması imzalandı.

Mir İsmaili daha sonra Türkiye Judo Federasyonunun çeşitli bölümlerini ziyaret etti ve daha sonra Milli Takım Kamp alanı, vücut geliştirme ve Judo salonu, yapım aşamasında olan yeni judo akademisinde incelemelerde bulundu.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012