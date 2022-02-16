Hatibzade: İran heyetinin Güney Kore müzakereleri, Seul’un sorunların çözümündeki iradesini göterecektir

Hatibzade yaptığı açıklamada, bankacılık ve petrol alanında uzman olan İran heyetinin bu hafta Seul’de Koreli yetkililer ve şirketlerle yeniden petrol ve gaz satışı konusunda müzakerelerde bulunduğunu söyledi.

Hatibzade, bu ziyaretin Asya ülkeleri ile dengeli ilişki çerçevesinde yapıldığını ve iki ülke dışişleri bakan yardımcılarının Viyana’da yapılan görüşmesi sonrası yapıldığını söyledi.

Hatibzade, İran heyetinin Koreli yetkililerle görüşmesinde İran’ın bloke edilmiş kaynaklarının serbest bırakılması gerektiğine vurgu yaptığını söyledi.

Hatibzade, bu ziyaretin sonucunun Güney Kore’nin mevcut sorunların çözümünde ve petrol satışı ve Koreli şirketlerin İran ekonomik proelerine yatıtıı dahil ilişkilerin normalleşmesi için bir kıstas olabileceğini söyledi.

Hatibzade, bundan dolayı İran’ın müzakerelerin sonucunu takip ettiğini ve bunun iki ülke ilişkilerinin tanzim edilmesinde göz önünde bulunduracağını söyledi.

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