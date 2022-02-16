Pakistan Cumhurbaşkanı İran ile ticaretin kolaylaştırması için milli paraların kullanılmasını istedi

Pakistan, Business Recorder gazetesinin haberine göre Ocak sonunda Pakistan Beluçistan Eyaletinde yapılan toplantıda Alevi, milli paraların İran ile ticaretin gelişmesi için kullanılmasını istedi ve bu yönde bir planını Beluçistan Eyaleti yetkililerine sundu.

İran’ın Pakistan Büyükelçisi Seyiid Mohamma Ali Hüseyine geçen aylarda yaptığı açıklamada, iki ülke ticaretinin gelişmesi için Tahran’ın İslamabad’a öneride bulunduğunu ifade etti.

Business Recorder’in haberine göre Alevi, Merkez Bankası Başkanı ve Milli Gelirler Kurumu Başkanına İran ile milli paralar kullanılarak ticaret için hazırlıkların yapılmasını istemiştir.

İran ve Pakistan Cumhurbaşkanları Türkmenistan’ın Başkenti Aşkabad’da yaptıkları görüşmede ticaretin gelişmesine vurgu yapmışlardı.

Geçen günlerde de Pakistan Başbakanı İmran Han, İran İçişleri Bakanı Vahidi ile yaptığı görüşmede ticaretin gelişmesine vurgu yapmış ve iki ülke arasında ortak pazarlar kurulmasının hızlandırılmasını istemişti.

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