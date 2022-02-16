16 Şub 2022 20:23
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Pakistan Cumhurbaşkanı İran ile ticaretin kolaylaştırması için milli paraların kullanılmasını istedi

Pakistan Cumhurbaşkanı İran ile ticaretin kolaylaştırması için milli paraların kullanılmasını istedi

Tahran, IRNA- Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi, Beluçistan ilinin Guader limanında komşularla ticaretin kolaylaştırılması toplantısında, İran ile ticaretin gelişmesi için milli paralarla ticaret yapılması planını sundu.

Pakistan, Business Recorder gazetesinin haberine göre Ocak sonunda Pakistan Beluçistan Eyaletinde yapılan toplantıda  Alevi, milli paraların İran ile ticaretin gelişmesi için kullanılmasını istedi ve bu yönde bir planını Beluçistan Eyaleti yetkililerine sundu.

İran’ın Pakistan Büyükelçisi Seyiid Mohamma Ali Hüseyine geçen aylarda yaptığı açıklamada, iki ülke ticaretinin gelişmesi için Tahran’ın İslamabad’a öneride bulunduğunu ifade etti.

Business Recorder’in haberine göre Alevi, Merkez Bankası Başkanı ve Milli Gelirler Kurumu Başkanına İran ile milli paralar kullanılarak ticaret için hazırlıkların yapılmasını istemiştir.

İran ve Pakistan Cumhurbaşkanları Türkmenistan’ın Başkenti Aşkabad’da yaptıkları görüşmede ticaretin gelişmesine vurgu yapmışlardı.

Geçen günlerde de Pakistan Başbakanı İmran Han, İran İçişleri Bakanı Vahidi ile yaptığı görüşmede ticaretin gelişmesine vurgu yapmış ve iki ülke arasında ortak pazarlar kurulmasının hızlandırılmasını istemişti.

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