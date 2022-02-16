Avusturalyalı Milli Badminton oyuncusu: İran’da olmak keyifliydi

IRNA’ya açıklamada bulunan Dalman, Fecr Turnuvası için ilk kez İran’a geldiğini ve İran’da olmaktan kayif aldığını söyledi.

Dalman, turnuvada Ukrayna karşısında oyunu verdiklerini belirterek, İranlı oyuncuların yüksek düzeyde oynadıklarını ve hatta hayrete düştüğünü ifade etti.

Dalman, turnuva sonrası tüm konsantrasyonunu Avusturalya turu ve milli şamyiyonaya sarfn edeceğini belirtti.

30. Uluslararası Badminton karşılaşmaları bu ay Şiraz kentinde 16 ülkeden 74 erkek ve 40 kadın sporcu ile düzenlendi.

Karşılaşmaya Ermenistan, Avusturalya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hindistan, Kazakistan, Malezya, Portekiz, Slovakya, Ukrayna, Rusya, Endonezya, Irak ve İran takımları katıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012