Financial Times'a konuşan Emir Abdullahiyan: İran sözlü garanti kabul etmiyor

Financial Times ile bugün yayınlanan özel bir röportajda, Washington'un İran'ın anlaşmanın taraflarının anlaşmadan çekilmeyeceklerine dair garanti sağlama talebini yerine getirmediğini söyledi.

Amerikalıların Nükleer Anlaşma'dan çekilmesi nedeniyle İran kamuoyunun bırakın ABD'yi, bir hükümet başkanının açıklamalarını bir garanti olarak kabul edemeyeceğinin altını çizen Emir Abdullahiyan, ABD Kongresi'nin Nükleer Anlaşma'ya olan bağlılığını siyasi bir açıklamada ifade etmesini önerdi.

İranlı müzakerecilere Batı'ya "ABD Kongresi de dahil olmak üzere meclislerinden veya liderlerinden en az birinin (nükleer) anlaşmaya olan bağlılığına dair siyasi bir açıklama yapmasını ve geri dönmesini teklif etmelerini" söylediğini kaydeden Emir Abdullahiyan, 'İran'ın taahhütleri açıkça matematiksel bir formüldür. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu aracılığıyla ne yapacağımız ve bu tedbirlerin nasıl doğrulanacağı çok açık. Yani karşı tarafın endişesi olmasın ama biz hala garantiler konusunda endişeliyiz' diye belirtti.

( Karşı tarafın ciddi bir inisiyatifi olmadığı için bu dönemde sorunlar yaşadıklarını dile getiren Emir Abdullahiyan, Tahran'ın yaptırımların tamamen kaldırılmasını istediğini vurgulayarak, buradaki zorluğun Biden yönetiminin yalnızca eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan ekonomik yaptırımları kaldırmak istemesi olduğunu da sözlerine ekledi.

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