Tahtı Revançı: İran, BM barışı koruma operasyonlarına katılmaya hazır

Tahtı Revançı BM Barışı Koruma Özel Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'ni BM barışı koruma operasyonlarına askeri tabur, polis, askeri gözlemciler ve destek servisleri misyonlarınında katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

Barışı koruma misyonlarının uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında hayati bir rol oynamaya devam ettiğini kaydeden İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Genel Kurulun Barışı Koruma Özel Komitesi'nin barışı koruma operasyonlarının tüm yönlerini tam olarak incelemesinin önemini vurguladı.

Barışı koruma misyonlarının, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine ve meşru müdafaa dışında güç kullanmama ilkesine uygun olarak, çatışmanın taraflarının rızası ve tarafsızlık ile gerçekleştirilmesi gerektiğini de ifade eden Tahtı Revançı, egemenlik eşitliğine, siyasi bağımsızlığa, tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne ve iç işlerine karışmamaya saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, BM barışı koruma kararlarının tüm aşamalarına güç sağlayan ülkelerin katılımının önemini vurguladı ve BM üyelerinin etkin katılımını bu misyonların etkinliğinde bir faktör olarak değerlendirdi.

Sivillerin korunmasının ev sahibi ülkelerin birincil sorumluluğu olduğunu ve sivillerin korunmasını artırmaya yönelik ulusal çabaları desteklemeyi amaçlaması gerektiğini kaydeden Tahtı Revançı, barışı koruma görevlerinde bilgi toplamak için yeni teknolojilerin kullanılmasının barışı koruma görevlilerinin emniyet ve güvenliğini artırmaya yönelik olması gerektiğini belirtti.

Tahtı Revançı, 'Bu teknolojilerin kullanımı, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, ev sahibi ülkenin rızasına ve barışı koruma operasyonlarını düzenleyen temel ilkelere uygun olarak yapılmalıdır' diye ekledi.

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