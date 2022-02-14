Tahran, Büyük Tonb adası arasında ilk milli uçak ziyareti herçekleşti

Büyük Tonb adasında bulunan İmam Ali as. havaalanı bugün resmi olarak Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri ve Sivil Savunma Kurumu Başkanı’nın katıldığı törenle açıldı.

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mohammad Mohammadi Bahş yaptığı açıklamada, havaalanına orta menzilli uçuşların gerçekleşebileceğini belirtti.

Mohammadi Bahş, havaalanının faaliyete başlaması ile Bender Abbas ve Bender Lenge gibi şehirlerden uçuşların yapılabileceğini söyledi.

Amiral Tengsiri de bu havaalanının açılışı ile Fars Körfezindeki kalıcı güvenliğin güçlendirileceğini ve Devrim Muhafızlarının Deniz Kuvvetlerinin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazında su altı ve su üstünde kontrolü elinde bulunduğunu söyledi.

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