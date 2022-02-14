İran'da Tacikistan Kültür Haftası düzenlenmesi önerisi

Tacik diplomat, İranlıların Devrimlerinin ideallerine ve değerlerine olan sürekli ve kesin bağlılığını selamlayarak, İran cumhurbaşkanının Tacikistan ziyaretini, ilişkileri geliştirilmenin ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi için planlamanın bir işareti olarak nitelendirdi.

Zahidi, kültürel diplomasiyi, ortak işbirliğini genişletmede, kültürel değerlerin değişiminde ve hükümetler ve milletler arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rolü etkileyen bir dış politika aracı olarak nitelendirdi."

İran ve Tacikistan arasındaki ilişkilerin düzeyine işaret eden Zahidi, Tacikistan'ın her zaman İran ile ikili ilişkileri geliştirmek istediğini ve işbirliğini daha da geliştirmek için çabaladığını vurguladı.

İslam Kültür ve İlişkiler Teşkilatı Başkanı, İran ve Tacikistan arasındaki kültür ve sanat delegasyonlarının değişiminin devam edeceğini umarak, kültür ve sanatın milletler arasındaki dostluğun genişletilmesindeki rolünü vurguladı.

Görüşmede iki taraf, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.