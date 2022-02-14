İran ve Afgan kültürü arasında bir bağlantı: Rebab sazı

Bu festivalin ikinci programı Ali Tevekoli (Rebab oyuncusu), Faruk Rehmani (Beluçi Rebab oyuncusu), Muhammed Nesim Hoşnevaz'ın (Afgan Rebab oyuncusu) katıldığı Üstad Emir Hani Salonu'nda yapıldı.

Rebab, Doğu Beluçistan'ın önemli bir enstrümanıdır.

Faruk Rehmani, Rebab Beluçi ve Beluçistan müzik çevreleri hakkında, Rabab'ın aslında herhangi bir alanda veya kişi veya alan adıyla bilinen bir şey olduğunu söyledi

Rehmani, 'Rebab, Doğu Beluçistan veya Pakistan sınırında, sadece kelimenin rababdan daha önemli sayılabileceği önemli bir enstrümandır..Rebab, Belucistan'ın şüphesiz ortak müziği olan kuzey Belucistan'da başka bir şekilde popülerdir. Belucistan'da rabab ile okunan şiirler arasında Emir Hüsrevi Dehlavi'nin şiirleri yer alır'dedi.

37. Fecr Müzik Festivali'nden elde edilen istatistikler, festivalin Tahran ve ülkenin 9 ilinde 170 müzik performansı şeklinde 1.690 sanatçı (1.304 erkek ve 386 kadın dahil) ile sahnede olacağını gösteriyor.

Rebab, Peştun ve Beluçların yaşadığı Afganistan-Pakistan bölgelerinin ulusal müzik aletlerinden biridir ve ayrıca Sind'deki Sindi halkı, Keşmir'deki Keşmir halkı ve Pencap Sihleri tarafından da çalınır.