Viyana görüşmelerinin bitiş hattı, ABD'nin kararını bekliyor

Görüşmelere katılan tüm delegasyonlar, İran ve ABD temsilcileriyle ayrı ayrı yoğun görüşmeler yaptı. Bu düzenli toplantıların içeriğinin pek çok detayı sızdırılmadı, ancak bu hareketlerin İran'ın önerdiği yeni paketle ilgisi olmaması mümkün değil.

Dün sabah Rusya'nın başmüzakerecisi Mihail Ulyanov, İran heyeti başkanı Ali Bakıri ile bir araya geldikten sonra twitter hesabında yaptığı açıklamada, görüşmelerde izlenecek yolun ayrıntılarını ele aldıklarını yazdı.

Ulyanov daha sonra ABD'nin İran özel elçisi Robert Malley ile tartışmalı meseleler üzerine görüşmek üzere Marriott Otel'e, bir saat sonra da görüşmelerin yapılacağı Coburg Otel'e gitti.

Öğleden sonra Rus diplomat, müzakerelerin koordinatörü Mora ve üç Avrupa ülkesinin üst düzey müzakerecileri ile bir araya geldi. Birkaç saat sonra Mora ile ikili görüşme şeklinde tekrarlanan görüşme sonrası twitterdan şunları yazdı: 'AB Koordinatörü Enrique Mora ile Viyana görüşmelerindeki güncel ve gelecekteki gelişmeleri görüşmek üzere bir günde ikinci kez bir araya geldim'.

Çin'in başmüzakerecisi Wang Quan da dün Robert Malley ile görüştü ve nispeten uzun bir görüşmenin ardından Ali Bakıri ile görüşmek üzere Coburg Oteli'ne gitti.

Dün gece üç Avrupa ülkesinin temsilcileri, ABD temsilcisiyle görüşmek üzere Marriott Otel'e gitti. Ancak dün medya ortamını etkileyen gelişme, ilk olarak Çinli temsilci tarafından gündeme getirilen İran'ın önerdiği paket haberi oldu. Wang Quan, Coburg Hotel'e giderken gazetecilere verdiği demeçte, 'Özellikle İranlı mevkidaşlarımız nihai paketlerini sunduğundan beri, [müzakerelerin] son ​​aşamasına geldiğimiz konusunda hemfikiriz' diye konuştu.

Önerilen paketin sunulması, müzakerelerde normal bir şey olmasına rağmen dünkü gelişme, İran ekibinin her zaman yeni fikirler ve teklifler sunduğu gerçeğini gösteriyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen müzakerelere yakın bir kaynak İRNA'ya yaptığı açıklamada, İran müzakere ekibinin diğer tarafları müzakerelerin başından itibaren inisiyatif almaya teşvik ettiğini ve artık ABD'nin karar verme zamanının geldiğini ve ülkenin "sürüklemeyi bırakması gerektiğini" söyledi.

Hatta dün P4+1 üyeleri ve Avrupa Birliği'nin Marriott Otel'deki hareketleri ve ABD temsilcisiyle görüşmesi de tüm delegasyonların ABD'nin kararını beklediğini gösteriyor. Beyaz Saray özellikle yaptırımların kaldırılması alanında gerekli kararları alırsa müzakereler kısa sürede sonuçlanabilir.

Dün gece AB elçisi ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Rusya temsilcisi Mihail Ulyanov, 'Birkaç gün önce önde gelen bir Rus gazetesiyle röportaj yaptım ve müzakerelerin Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması gerektiğini söyledim. Bu olasılığın hala var olduğunu belirtmem gerekiyor' dedi.

İran'ın başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni ise geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği demeçte, Viyana görüşmelerinin başarısının anahtarının İran'a yönelik yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması konusunda bir anlaşmaya varmak olduğunu söylemişti. İRNA muhabirinin Şubat ayında bir anlaşmaya varmanın mümkün olup olmadığına ilişkin sorusuna yanıt olarak Bakıri, 'Karşı taraf ne kadar ciddiyse, yaptırımları kaldırmaya o kadar hazırlıklı ve mekanizmaları kabul etme iradesi o kadar ciddidir. Evet, özellikle doğrulama ve garanti olmak üzere iki konuda daha kısa sürede anlaşmaya varabiliriz' diye yanıtladı.

Bununla birlikte, ABD hükümeti gerçekten Viyana'da bir anlaşmaya varmaya kararlıysa, İran'ı tekrar tekrar suçlamaktan ve suni süreler dayatmaktan kaçınmalı ve Siyonist rejimi İran'la herhangi bir anlaşma ve temelde bölgede herhangi bir diplomatik çözümle tatmin etmeye çalışmak yerine nihai bir anlaşmaya varmak için gerekli kararları derhal almak zorundadır.

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