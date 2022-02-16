İran'ın son füzesi Hayberkıran'ın özellikleri neler?

Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri komutanı General Emirali Hacızade'nin İran'ın füze varlıklarına stratejik bir füzenin katıldığını duyurmasından iki gün sonra, Hayberkıran adlı uzun menzilli bir balistik füze DMO Hava Kuvvetleri yeraltı füze şehirlerinden birinde Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri'nin katıldığı törenle görücüye çıktı.

Hayberkıran adlı bu yeni nesil füze, İran İslam Cumhuriyeti'nin füze kabiliyeti alanında bir gelişme olarak değerlendirilebileceğinden, bu haberde yayınlanan görüntü ve bilgilere dayanarak bu füzenin özelliklerini inceleyeceğiz.

Bu füzede göze çarpan ilk şey, hareketli savaş başlıklarının nispeten daha büyük boyutlarıdır. Harp başlığının boyutlarındaki bu artış, harp başlığının atmosfere girdikten sonra manevra kabiliyetini artırmakta ve daha karmaşık ve daha hızlı manevraların savunma bariyerini etkin bir şekilde geçmesine olanak sağlamaktadır.

Manevra kabiliyetine sahip ayrılabilir savaş başlıkları (MaRV'ler), dünya atmosferine girdiklerinde ampulleriyle manevra yaparlar, bu da manevra sırasında kinetik enerjilerini ve tabii ki hızlarını yavaşlatır.

Düşmanın hava savunmasını etkisiz hale getirmek için yapılan ağır manevralar sonucunda çarpışma anında harp başlığı hızının 2 ila 3 Mach civarında tahmin edildiği gözlemlenmiyor.

Füze harp başlığının aerodinamik ısınmasından kaynaklanan ışıma ve yanmanın manevra sonrasında giderek azaldığı ve son anlarda herhangi bir ışımanın olmadığı da gözlemleniyor.

Hayberkıran füze savaş başlığı konfigürasyonu, ağır manevralar sırasında savaş başlığı stabilitesini korumak için kullanılan Tri Conic tipindedir. Elbette bu konfigürasyondaki sürükleme kuvveti miktarı biraz daha fazladır ancak bu füzenin savaş başlığındaki sürükleme kuvveti miktarı manevra kabiliyeti elde etmektir. O yüzden tercih edilmektedir.

Hayberkıran füzesinin uzunluk, çap, ağırlık, savaş başlığı ağırlığı vb. boyutları hakkında doğru ve resmi bilgiler verilmedi ancak yayınlanan görüntülere dayalı tahminlere göre Hayberkıran füzesinin 10.5 metre uzunluğunda ve 80 santimetre çapında olduğunu tahmin ediliyor.

Ayrıca DMO Hava Kuvvetleri komutanı General Hacızade'nin dediği gibi, bu füzenin ağırlığı benzer füzelerin üçte biri kadar. Böyle bir ağırlık, 1450 km menzilli bir taktik balistik füze için idealdir. Öte yandan, bu düşük ağırlığın nedeni, Raad-500 kompozit gövdeli füze ile Zuhair, Salman ve Rafi kompozit motorlarının kanıtladığı gibi, son yıllarda DMO ürünlerinde kendini gösteren kompozit gövde kullanımı sayılabilir.

Hayberkıran füzesinin isabet doğruluğu

Hayberkıran roketinin yayınlanan görüntülerinin incelenmesi, roketin dünya atmosferinden ayrılmadan önceki yüksek hızı ile roketin atmosferden ayrılmadan önce 4-5 Mach'ın üzerindeki hızlara ulaştığını göstermekle birlikte fırlatıldıktan sonra bu roketin önemli bir ivmesini göstermektedir. Fırlatmadan sonraki saniyeler içinde aerodinamik ısınma nedeniyle ampullerin nasıl yandığı iyi bilinmektedir. Bu tür yüksek hızlanma, dünyanın yerçekimi kuvveti nedeniyle yavaşlamanın etkilerini büyük ölçüde azaltır ve bu da sonuçta roketin menzilinde bir artışa yol açar.

Aerodinamik ısıtma nedeniyle Hayberkıran roket kanatlarının erimesi

Harp başlığı dikkatli bir şekilde incelendiğinde ampullerin önünde siyah rampaların izleri görülmektedir. Bu rampaların kullanılmasının nedeni, aerodinamik ısıtmanın kütleyi aktüatöre bağlayan şaft üzerindeki etkisinin azalan hava yoğunluğu ile azaldığı bir akış ayırma bölgesi oluşturmaktır.

Hayberkıran roket rampası

Hayberkıran füzesinin bir diğer avantajı da ülkedeki benzer modellere göre daha küçük olması. Füze ne kadar küçük olursa, daha fazla yeraltı füze üssünün sınırlı bir alanda saklanabilmesi de dahil olmak üzere önemli avantajlara sahiptir. Diğer bir avantaj, çok çeşitli başlatıcıları kullanma yeteneğidir. Yayınlanan görsellere göre Hayberkıran füzesi için kullanılan fırlatıcı, ticari araç olarak da kamufle edilebilen 10 tekerlekli bir ticari şasi üzerine monte edilmiş durumda.

DMO yeraltı füze kentinde önemli sayıda Hayberkıran füzesi

İsrail'i vurabilen çift lansmanlı taktik füze fırlatıcısının açılışı, Hayberkıran füzesinin ortaya çıkmasıyla birlikte medyaya da yansıdı. Daha önce, Fateh, Zulfiqar ve Dezful gibi katı yakıtlı balistik füzeler çift fırlatıcılarda gözlemlenmişti, ancak bu, İran'ın ilk kez 1.000 km'den fazla menzile sahip uzun menzilli füzeler için çift fırlatıcıları piyasaya sürdüğü zamandır.

Öte yandan, mobil platformlarda atışa hazır füze sayısının arttırılması, etkili ve kanıtlanmış bir taktik olan düşman füze savunma sistemlerini doyurmak için birden fazla füze ateşleme kabiliyeti sağlayan atış hızının arttırılması anlamına gelir.

Hayberkıran tek füze fırlatıcı

Hayberkıran füzesi ile ilgili bir diğer konu da, yayınlanan görüntülere göre harp başlığının bir tür yüksek patlayıcı olduğu ancak DMO Hava Kuvvetleri komutanına göre Hayberkıran harp başlığında patlayıcısını artıran materyallerin kullanıldığı savaş başlığı türüdür.

Elbette bu füzenin tescil edilme şekline bakılırsa bu füzenin geliştirilmesi oldukça olası sayılabilir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish