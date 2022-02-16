Akıllı telefon bağımlılığının en yaygın olduğu ülkeler

Kanada'nın Montreal kentindeki McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 2014-2020 yılları arasında akıllı telefon kullanımı üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen veriler üzerinde yaptıkları bir araştırmada, yaklaşık 24 ülkede 24.000 akıllı telefon kullanıcının davranışlarını inceledi.

Bu çalışmanın sonuçları, Çin, Suudi Arabistan ve Malezya'nın en yüksek akıllı telefon kullanımına sahip olduğunu ve Almanya ve Fransa'nın en düşük akıllı telefon kullanımına sahip olduğunu gösterdi. Şaşırtıcı bir şekilde, İngiltere incelenen 24 ülke arasında 16. sırada yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri listede 18. sırada yer aldı.

Araştırmacılar, çalışmada yer alan bir makalede, "Genç yetişkinlere odaklanan sorunlu akıllı telefon kullanımının bir meta-analizini gerçekleştirdik" diye yazdı. Akıllı telefonların problemli kullanımı 2014-2020 yılları arasında dünya çapında arttı ve bu eğilimin devam etmesi bekleniyor.

Bu çalışma için araştırmacılar, ergenler ve genç yetişkinler tarafından cep telefonu kullanımına ilişkin daha önce yayınlanmış 81 çalışmayı gözden geçirdi; Tüm bu çalışmalar Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğine (SAS) dayanıyordu. SAS, akıllı telefon bağımlılığının en yaygın kullanılan ölçüsüdür; Bu ölçüt, izleyiciye cep telefonu kullanımı nedeniyle günlük yaşamda meydana gelen rahatsızlıkların, bu kullanım nedeniyle kontrolün kaybedilmesi vb. durumlar hakkında sorular sorar.

Çalışmaya katılanlar 15 ila 35 yaşları arasındaydı ve genel ortalama yaşları 28.8'di; Katılımcıların çoğu kadındı (%60). Araştırmacılar her ülkeye sorunlu akıllı telefon kullanımı için 10 ile 60 arasında değişen bir puan verdi. Bu çalışmanın sonuçlarına göre Çin, 60 üzerinden 36 puanla en üst sırada yer aldı.

McGill Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bu araştırmaya göre, Suudi Arabistan, Malezya, Brezilya, Güney Kore ve İran'ın sorunlu cep telefonu kullanımında sırasıyla ikinci ila altıncı sırada yer aldığı belirtildi.

Genel olarak, bu çalışmanın sonuçları, akıllı telefonların sorunlu kullanımının dünya çapında arttığını ve bunun "psikolojik sonuçları" olabileceğini göstermektedir. Çalışma, Computers in Human Behavior dergisinde yayınlandı.

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