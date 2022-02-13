Yabancı badmintoncular: İran halkı kibar ve misafirperver

Uluslararası yarışmaların 30. turunun çok üst düzeyde yapıldığını ve bu mücadelelerden güzel tecrübeler edindiğimizi söyleyen oyuncular, 'İran ve Şiraz şehrinin birçok turistik yeri var, bu yüzden bu ülkeyi tekrar ziyaret etmek istiyoruz' ifadesini kullandı.

23 yaşındaki Slovak badmintoncu Milan Drato, İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'İran halkı iyi insanlar ve misafirperver ama ne yazık ki Şiraz'ı ziyaret etmek için yeterli zamanım olmadı' dedi.

İran'ı sevdiğini söyleyen Drato, 'Bu, İran ve Şiraz'ı ikinci ziyaretim ve bu turnuvayı seçtim çünkü bana iyi oyuncularla rekabet etme fırsatı verildi' diye belirtti.

Portekizli Atilano da 'İran'da olmaktan keyif aldım, maçlar yüksek ve yoğun geçti, dünyanın farklı yerlerinden iyi oyuncular katıldı. Daha önce iki kez Tahran'a gittim ama Şiraz'ı ilk kez gördüm, söylemeliyim ki İran'ın kibar ve sıcak kalpli insanları var ve İran yemeklerini çok beğendim ve keyif aldım' diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bir bayan badminton oyuncusu olan Ara Meftuha da yarışmanın seviyesini çok iyi olduğunu anlatarak, 'Umarım bu yarışmaya katılmak için tekrar İran'a gelebilirim. İran ve Şiraz'a ilk gelişimde bu ülkenin insanlarını ve yemeklerini, özellikle de pilavını çok beğendim' dedi.

Mücadelelere 16 ülkeden erkekler kategorisinde 74, bayanlarda 40 sporcu katıldı.

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