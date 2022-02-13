ABD Senatörü: Her dört Amerikalıdan biri ilaç alamıyor

Vermont eyaletinden bağımsız ve sosyalist senatör Sanders, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Her dört Amerikalıdan birinin neden reçeteli ilaçların parasını ödeyemediğini biliyor musunuz? Her yıl binlerce Amerikalı'nın ilaçlarını karşılayamadığı için neden öldüğünü biliyor musunuz? Milyonlarca Amerikalının insülinini neden diyet yoluyla aldığını biliyor musunuz?' ifadesini kullandı.

Sanders açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Size nedenini söyleyeyim: açgözlülük, açgözlülük, açgözlülük. Bir düşünün. Amerika'da zenginlerin yaşam beklentisi, fakirlerinkinden neredeyse 15 yıl daha fazla. Amerika'da yoksulluk ölüm cezası olmamalı.

Milyarder yöneticilerin ve onların lobicilerinin açgözlülüğüyle yüzleşme cesaretine sahip olmalıyız. Milyonlarca insan bu sınıf uçurumundan etkileniyor. Çocuklarına yiyecek sağlamaya çalışıyorlar. Bu arada, zenginler her zamankinden daha iyi durumda. ABD'nin şu anda karşı karşıya olduğu ekonomik gerçek budur'.

Bernie Sanders, daha önce Tesla ve SpaceX'in kurucu ortağı Ilan Musk'tan uzay yolculuğu fikrini takip etmek yerine gezegene odaklanmasını ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evsiz insanlar ve aç çocuklar olgusunu ortadan kaldırmaya odaklanmasını istemişti.

294 milyar dolarlık net serveti ile Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin ikinci adamı olan Ilan Musk, daha önce Mars'ta insan yaşamının koşullarını hazırlamayı planladığını açıklamıştı.

Sanders, zengin Amerikalıların daha fazla vergi ödemesi gerektiğini de söylemişti ancak Ilan Musk, Vermont Senatörünün açıklamalarına yanıt vererek, "Yaşadığını unutuyorum" demişti.

Sanders, 2016 ve 2020'de Cumhurbaşkanlığı için yarıştı ancak başarısız olmasına rağmen birçok hayran bulmayı başardı.

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