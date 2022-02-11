11 Şub 2022 20:58
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News Code: 84647960
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Devrim yürüyüşüne katılanlar halkçı ve hizmetkar hükümeti taktir ettiler

Devrim yürüyüşüne katılanlar halkçı ve hizmetkar hükümeti taktir ettiler

Tahran, IRNA- İran genelinde Devrimin 43. yıl yürüyüşüne katılanlar, halkçı ve hizmetkar hükümet, devrimci meclie ve adalet eksenli yargı erkinin çabaları takdir edilerek, halkın haklı isteklerinin gerçekleşmesi, yozlaşmayla müzadele, rant ve ayrımcılıkla mücadele ve halkın geçim sıkıntısını giderme yönünde çaba sartetmeleri gerektiği belirtildi.

Katılımcılar tarafından okunan bildiride, düşmanın İran’ın çeşitli alanlardaki başarılarını önemsiz göstermeye çalıştığı ifade edilerek, kurumlardan bu başarıların anlatılması yönünde hareket etmeleri istenildi.

Bildiride İslami Devrimin yolunun devamının Devrimin İkinci Adım bildirisini uygulamakla olacağı ifade edilen, bilim ve teknoloji, ekonomi, askeri ve nükleer konularda ilerleme sağlanmasının herkein isteği olduğu belirtildi.

Bildiride, ülkedeki ekonomik sorunların çözülmesi istenilerek, yerel ürünlerin kalitesinin arttırılması ve yaygınlaştırılması istenildi.

Bildiride Filistin meselesinin İslam dünyasının ilke meselesi olduğu vurgusu yapılarak, Yemen’de işlenen cinayetler ve bunlar karşısında uluslararası kurumların susması mahkum edildi.

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2012

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