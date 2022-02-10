10 Şub 2022 19:56
Journalist ID: 1942
News Code: 84646759
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Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı

Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı

Tahran, IRNA- Tahran’da mukim diplomatik heyet başkanları Devrimin 43. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Reyisi tarafından kabul edildiler.

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