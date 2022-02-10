https://tr.irna.ir/news/84646759/ 10 Şubat 2022 - 19:56 News Code 84646759 Haberler Politika 10 Şub 2022 19:56 Journalist ID: 1942 News Code: 84646759 0 Persons Haberler Politika Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran, IRNA- Tahran’da mukim diplomatik heyet başkanları Devrimin 43. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Reyisi tarafından kabul edildiler. Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı Tahran’da mukim diplomatik heyetler Devrimin 43. yıldönümünü kutladı
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