10 Şub 2022 15:42
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Guterres: Salgını bu yıl bitirebiliriz

Guterres: Salgını bu yıl bitirebiliriz

Tahran, IRNA- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 aşılarının adil paylaşımı ve diğer yardımlarla salgının bu yıl bitirilebileceğini bildirdi.

Guterres, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'a karşı küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator için yaptığı konuşmada, salgının 3. yılında dünyanın hala Kovid-19'la mücadeledeki son derece önemli hedefleri karşılayamadığına dikkati çekti.

Guterres, "Aşı eşitsizliği, zamanımızın en büyük ahlaki başarısızlığı ve bunun bedelini insanlar ve ülkeler ödüyor." diyerek, Kovid-19 aşılarının adil paylaşımı ve diğer yardımlarla salgının bu yıl bitirilebileceğine işaret etti.

DSÖ, küresel aşı programı ile bu yılın ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanabilmesi için 23 milyar dolar fon çağrısı yapıyor.

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2012

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