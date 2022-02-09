Dışişleri Bakanlığının sivil savunma genel planı tanıtıldı

Sergide fiziki sergilenen araçların yanında çeşitli dökümantasyonlar da yer almaktadır.
Sergide bazı bilim temelli İran firmalarının ürünleri de sergilenmektedir.
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2012
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının sivil savunma genel planını anlatan sergi Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından açıldı.
Sergide fiziki sergilenen araçların yanında çeşitli dökümantasyonlar da yer almaktadır.
Sergide bazı bilim temelli İran firmalarının ürünleri de sergilenmektedir.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
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