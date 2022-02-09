9 Şub 2022 19:34
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News Code: 84645602
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Dışişleri Bakanlığının sivil savunma genel planı tanıtıldı

Dışişleri Bakanlığının sivil savunma genel planı tanıtıldı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının sivil savunma genel planını anlatan sergi Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından açıldı.

Sergide fiziki sergilenen araçların yanında çeşitli dökümantasyonlar da yer almaktadır.

Sergide bazı bilim temelli İran firmalarının ürünleri de sergilenmektedir.

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2012

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