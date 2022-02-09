General Hatemi, İslam İnkılabı Rehberi’nin ordu konularında müşaviri olarak atandı

Ayetullah Hamenei, atama kararında General Hatemi’den ordunun güçlendirmesi için istişarelerini kendilerine sunmasını istedi.
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2012
Tahran, IRNA- İran’ın Eski Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei tarafından ordu konularında müşavir olarak atandı.
Ayetullah Hamenei, atama kararında General Hatemi’den ordunun güçlendirmesi için istişarelerini kendilerine sunmasını istedi.
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2012
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