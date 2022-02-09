9 Şub 2022 17:16
Journalist ID: 1942
News Code: 84645435
0 Persons

General Hatemi, İslam İnkılabı Rehberi’nin ordu konularında müşaviri olarak atandı

General Hatemi, İslam İnkılabı Rehberi’nin ordu konularında müşaviri olarak atandı

Tahran, IRNA- İran’ın Eski Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei tarafından ordu konularında müşavir olarak atandı.

Ayetullah Hamenei, atama kararında General Hatemi’den ordunun güçlendirmesi için istişarelerini kendilerine sunmasını istedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
captcha