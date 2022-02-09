İran Santral parçaları üreten 5 dünya ülkesi arasındadır

Mehrdad Buhar ve gaz türbinleri için kompresör yapımı ile ilgili, bu teknolojinin daha önce ABD ve Rusya’da olduğunu ve artık bunların ülke içinde üretildiğini ve bu şekilde 40 parçanın yurt dışı fiyattan yüzde 60 daha ucuz fiyatla üretildiğini söyledi.

Yezd santralinin ABD tarafından tamirinin reddedildiği ruturu ile ilgili açıklamada bulunan Mehrdan İran uzmanların bu arçayı 45 günde tamir ederek şebekeye soktuklarını söyledi.

Mehrdad, Irak’ta üç santral yapımı ile ilgili, diğer ülkelerin verdiği fiyatların üçte biri ile hizmet sunulduğunu söyledi.

İran Santral Tamiri Firması 40 sene önce genel tamiratların yapımı ve çeşitli parçaların tamiri ve yenilenmesi için faaliyete başladı ve şu an kendi alanında kendine yeter konumdadır.

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2012