9 Şub 2022 17:36
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News Code: 84645431
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İran Santral parçaları üreten 5 dünya ülkesi arasındadır

İran Santral parçaları üreten 5 dünya ülkesi arasındadır

Tahran, IRNA- İran Enerji Bakanlığına bağlı Santral Tamiratları Firması Başikanı Golamreza Mehrdad, santral parçaları yapımının tekelinin daha önce ABD, Almanya, İtalya, İsviçre ve Japonya’da olduğunu fakat artık İran’ın da bu listede uer aldığını söyledi.

Mehrdad Buhar ve gaz türbinleri için kompresör yapımı ile ilgili, bu teknolojinin daha önce ABD ve Rusya’da olduğunu ve artık bunların ülke içinde üretildiğini ve bu şekilde 40 parçanın yurt dışı fiyattan yüzde 60 daha ucuz fiyatla üretildiğini söyledi.

Yezd santralinin ABD tarafından tamirinin reddedildiği ruturu ile ilgili açıklamada bulunan Mehrdan İran uzmanların bu arçayı 45 günde tamir ederek şebekeye soktuklarını söyledi.

Mehrdad, Irak’ta üç santral yapımı ile ilgili, diğer ülkelerin verdiği fiyatların üçte biri ile hizmet sunulduğunu söyledi.

İran Santral Tamiri Firması 40 sene önce genel tamiratların yapımı ve çeşitli parçaların tamiri ve yenilenmesi için faaliyete başladı ve şu an kendi alanında kendine yeter konumdadır.

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