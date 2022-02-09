Paratekvando dünya derecelendirmesinde 5 İranlı paratekvandocu yer almakta

Şubat ayı derecelendirmede 2021 Paragençler ve Dünya Şampiyonası esnasında alınan notlar baz alınmıştır.
Derecelendirmede kadınlarda, -47 kg’de Meryem Abdullahpur 16. sırada yer aldı. Abdullahpur Asya gençler karşılaşmalarında altın madalya kazanmıştı.
-52 kg’de Fateme Dodange dünya 7. sırada yer alırken, -65 kg’de Rayehe Şahab 5. sırada yer aldı.
Erkeklerde Mehdi Datli Beygi -58 kg’de 47. sırada, -63 kg’de Said Sadegiyan 6. sırada, -70 kg’de 2. sırada ve aynı siklette Hüseyin Mirzayi 33. sırada yer aldı.
-*80 kg’de Alireza Baht 20 sırada ve +80 kg’de Hamed Hegşenas 3. sırada yer aldı.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
yorumunuz