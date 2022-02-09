İranlı sanayicilerden Kayseri OSB'ye ziyaret gerçekleşti

Türk medyasında yayınlanan habere göre, Türk-İran Sanayici ve İş Adamları Derneği yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Said Muhammed Can, ziyarette yaptığı konuşmada, geçmişte Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 21 milyar dolara kadar ulaştığını ancak ambargo ve pandemi nedeniyle bu rakamın ciddi ölçüde gerilediğini belirtti.

Can, ticaretin yeniden canlanması ve gelişmesi için gayret ettiklerini, Kayseri ve İranlı iş adamlarını bir araya getirmek ve karşılıklı alım heyetleri ile ticareti artırmak istediklerini kaydetti.

İmamoğlu da devletlerin ticaretle birbirlerine yaklaştığını, bu anlamda Türkiye ile İran arasındaki ticaretin gelişmesi ve bu süreçte Kayserili sanayicilerin aktif rol oynaması için gayret edeceklerini aktardı.

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