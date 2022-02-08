8 Şub 2022 19:29
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News Code: 84644082
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İran’ın ilk uluslararası standart pisti açılyor

İran’ın ilk uluslararası standart pisti açılyor

Tahran, IRNA- İran’ın ilk uluslararası standartlarda olan onroad pisti Şehit Fehmide pisti yarın açılacaktır.

Tahran, Azadi Spor Kompleksi içindeki pistin yapımına geçen sene başlandı.

Bu pist İran’ın ilk uluslararası düzeyde onroad pistidir.

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2012

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