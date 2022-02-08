İran’ın ilk uluslararası standart pisti açılyor

Tahran, Azadi Spor Kompleksi içindeki pistin yapımına geçen sene başlandı.
Bu pist İran’ın ilk uluslararası düzeyde onroad pistidir.
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2012
Tahran, IRNA- İran’ın ilk uluslararası standartlarda olan onroad pisti Şehit Fehmide pisti yarın açılacaktır.
Tahran, Azadi Spor Kompleksi içindeki pistin yapımına geçen sene başlandı.
Bu pist İran’ın ilk uluslararası düzeyde onroad pistidir.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
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