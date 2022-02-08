Nesiri: Halkın sevgisini unutmayacağım

Aralık ayı sonlarında açık kalp ameliyatı geçiren İranlı halter duayeni Nesiri, şu anda evinde dinleniyor. Doktorlar, İranlı halter dehasının kalp yetmezliğini tedavi etmek için aort ve mitral kapakçıklarını değiştirdi.

İRNA'ya konuşan Nesiri, 'İran halkı hastalığım sırasında bana çok nazik davrandı ve nasıl olduğumu sordu. Doktorların tavsiyesi üzerine cep telefonum yoktu ama sevdiklerimden gelen mesajlar ve ziyaretler hastalığımın zorluklarını benim için kolaylaştırdı. İran'ın tüm insanlarına ve spor yetkililerine teşekkür etmek istiyorum. İnsanların nezaketini her zaman hatırlayacağım' dedi.

Şehit Müderris Hastanesi sağlık personeline teşekkür eden Nesiri, 'Bu hastanenin kardiyologları sağlığım için ellerinden geleni yaptılar ve şu an durumum çok iyi ve eskisinden daha iyiyim. Bir süre evde dinlenmem gerekiyor. İyileşme dönemimi her zamanki gibi geçirebilirim' ifadesini kullandı.

1968, 1972 ve 1976 Olimpiyat Oyunlarında altın, gümüş ve bronz madalya kazanan İranlı halter dehası, İran adına dünya oyunlarında da beş altın, bir gümüş ve üç bronz madalya kazandı.

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