Antalya'da düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'na İranlı sporculardan katılım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi, Başpehlivan İsmail Balaban 2022 Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonu oldu. Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen şampiyonada ASAT güreşçilerinden Mustafa Taş da üçüncülüğü kazandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu koordinasyonunda Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'na Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atık su İdaresi (ASAT) Spor Kulübü damga vurdu.

Şampiyonaya İran, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kanada, Jamaika, Kırgızistan, Moğolistan, Ruanda, Afganistan, Azerbaycan, Rusya, Japonya, Almanya, KKTC, Brezilya, Gürcistan, Özbekistan, Bangladeş ile özerk cumhuriyetler ve bölgeler dahil olmak üzere 40 farklı ülkeden 300 sporcu katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü başpehlivanları İsmail Balaban, Turan Balaban, Mustafa Taş, Osman Aynur, Mustafa Batu, Menderes Saltık ve Yusuf Can Zeybek de Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda yer aldı.

Büyük çekişmelere sahne olan şampiyona da Başpehlivan İsmail Balaban, finalde İbrahim Bölükbaşı ile mücadele etti. İsmail Balaban rakibini yenerek, ikinci kez Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonluğu'nu kazandı. ASAT Spor Kulübü güreşçisi Mustafa Taş da üçüncü oldu.

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