Uluslararası İslami Diplomasi Konfeansı düzenleniyor

Konferansın tertip komitesi tarafından yapılan açıklamda, günümüz dünyasının zorbalık ve maddiyata dayalı diplomasiden bıktığını ve adalet, insani keramet, insanlığın uyanışı ve saadetine dayalı İslami Diplomasi peşinde olduğunu belirtti.

Açıklamada, İslami Diplomasi’nin devletler ve milletleri adalet, rahmet, sadakat ve keramet ile tanıştırmakta ve adaleti eksen kılarak güvenli bir toplum yaratmak istediği ifade edildi.

İslami Diplomasinin gelecek ay Tahran’da düzenleneceği ifade eden açıklamada, konferansa makalelerini göndermek isteyenlerin Cumartesiye kadar makalelerini gönderebilecekleri ifade edildi.

Şubat ayının sonlarına doğru düzenlenecek konferans’ın internet siteleri www.iwpeace.com ve www.salamnews.ir ‘dır.

Konferansın elektronik postası culturalconference@gmail.com ‘dur.

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2012